Menos internamentos em dia com mais 883 casos e 4 mortes com Covid-19

Portugal regista, neste sábado, mais 883 casos de Covid-19 e quatro mortes associadas à doença, indica o boletim epidemiológico da Dierção-Geral de Saúde (DGS).

Nas últimas 24 horas, o número de internamentos desceu, havendo agora menos 10 pessoas hospitalizadas, num total de 274, 55 das quais em unidades de cuidados intensivos (menos cinco do que na sexta-feira).

No que diz respeito aos óbitos, ocorreram na região Norte e na de Lisboa e Vale do Tejo (LVT): dois em cada região. Duas das mortes ocorreram em pessoas com mais de 80 anos. As restantes, ocorreram nas faixas étarias 60-69 e 70-79 anos.

Quanto às novas infeções, o maior aumento ocorreu na fiaxa etária dos 20-29 anos e na região de Lisboa e Vale do Tejo: mais 329 casos. Segue-se a região Norte (238) e o Centro do país (mais 187).

As restantes regiões registaram aumentos na casa dos dois dígitos: mais 51 casos no Alentejo, mais 41 no Algarve, mais 21 nos Açores e mais 16 na Madeira.

O boletim deste sábado dá ainda conta de mais 729 pessoas recuperadas da doença causada pelo novo coronavírus e um aumento no número de casos ativos de 150. No total, existem agora 30.955 infetadas com SARS-CoV-2 em Portugal.