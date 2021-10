Mais de mil pessoas protestam contra prospeção de lítio na Serra d’Arga

Mais de mil pessoas, incluindo os presidentes de Câmara de cinco municípios, participam esate sábado, em Viana do Castelo, num protesto contra a prospeção de lítio na Serra d’Arga, segundo números da organização. A concentração para o protesto começou às 10h00, na Pousada de Juventude de Viana do Castelo, com quatro presidentes de Câmara do PS (Viana do Castelo, Caminha, Vila Nova de Cerveira e Paredes de Coura) e um do CDS-PP (Ponte de Lima) a unirem-se à manifestação contra os projetos de prospeção e pesquisa de lítio previstos para Serra d’Arga. Todos “unidos” para dizer ao Governo “que as minas não compensam” comprometer “um património singular”. “O valor que temos na Serra d’Arga é muito superior ao que poderá vir da exploração mineira. A preservação ambiental é um valor incalculável no futuro. Quem tiver paisagem, equilíbrio, biodiversidade tem um património inestimável que vai valer muito mais do que muitas minas”, disse o presidente da Câmara de Paredes de Coura, Vítor Paulo Pereira. O protesto, organizado pelo Corema - Movimento de Defesa do Ambiente e Património do Alto Minho, o movimento em Defesa da Serra da Peneda e Soajo, o movimento SOS Serra d' Arga, do distrito de Viana do Castelo, e o movimento SOS Terras do Cávado, de Barcelos, distrito de Braga, começou mais de meia hora depois a percorrer a avenida junto ao rio Lima.

Bombos, cantadores ao desafio, cavalos garranos, uma raça protegida devido ao risco de extinção e que é criada livre nas paisagens da Serra ‘Arga, movimentos e associações de todo o concelho e de várias regiões do país juntaram-se ao desfile. “Fora da Serra que a Serra é nossa”, entoavam as vozes de Augusto Canário e Quim Barreiros numa versão ambiental do tema “Fora da Bouça” dos Cantares do Minho O protesto terminará na Praça da República, ex-líbris da cidade de Viana do Castelo e palco de várias manifestações como por exemplo a concessão dos extintos Estaleiros Navais de Viana do Castelo (ENVC) ao grupo Martifer. Com o lema "Minho Unido contra as Minas", o protesto pretende “mostrar ao Governo que tudo será feito para impedir a concretização deste ataque” ao território e para exibir “a força do Minho e do Alto Minho, das populações, autarquias e associações de cinco concelhos dos distritos de Viana do Castelo e Braga”. A ação foi convocada na sequência da abertura da consulta pública, iniciada pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) dois dias depois das eleições autárquicas de setembro, do relatório de avaliação ambiental preliminar do Programa de Prospeção e Pesquisa de Lítio das oito potenciais áreas para lançamento de procedimento concursal. O período de consulta, inicialmente previsto até 10 de novembro, foi prorrogado pela DGEG para 10 de dezembro, após a contestação de partidos políticos, autarquias e movimentos cívicos.