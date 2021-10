Covid-19. Infeções com tendência crescente na maior parte das regiões

Veja também:

A maioria das regiões de Portugal continental regista uma "tendência crescente" de infeções pelo coronavírus SARS-CoV-2, em consequência do aumento médio do índice de transmissibilidade (Rt), indica o relatório das "linhas vermelhas" divulgado esta sexta-feira.

"Observou-se um valor de Rt superior a 1 na maioria das regiões, com exceção do Alentejo e Algarve, indicando uma tendência crescente da incidência de infeção por SARS-CoV-2", avança a análise de risco da Direção-Geral da Saúde (DGS) e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).

Segundo os dados desta sexta-feira, em comparação com os valores apresentados no último relatório, o valor médio do Rt - que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de uma pessoa portadora do vírus - aumentou em quatro das cinco regiões continentais.

Este indicador subiu no Norte de 0,97 para 1,00, no Centro de 1,05 para 1,11, em Lisboa e Vale do Tejo de 1,02 para 1,03 e no Algarve de 0,85 para 0,95.

Com uma evolução contrária, está o Alentejo que apresentou uma redução do Rt de 1,06 para 0,80 no espaço de uma semana.

"Estes resultados sugerem uma tendência crescente das infeções por SARS-CoV-2 em todas as regiões, à exceção do Alentejo e Algarve", destacam as "linhas vermelhas" da pandemia de Covid-19, ao avançar que nenhuma região apresentou, porém, uma incidência de novos casos superior ao limiar de 240 casos em 14 dias por 100 mil habitantes.