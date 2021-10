Cerca de mil pessoas pedalaram pela ciclovia da Almirante Reis

Cerca de um milhar de pessoas manifestaram-se esta terça-feira em Lisboa em defesa da ciclovia da Almirante Reis e de “uma cidade segura para todas as pessoas”, numa ação que terminou junto aos Paços do Concelho.

O ponto de partida foi a Praça do Martim Moniz, onde pelas 18h00, centenas de pessoas, de várias idades e acompanhadas de bicicletas e trotinetes, se concentraram.

“Cortar emissões, não ciclovias, menos rodovia e mais ciclovia ou não ao trânsito e sim à ciclovia”, foram algumas das palavras de ordem proferidas pelos manifestantes”, durante um percurso pedonal e ciclável entre a praça do Martim Moniz e a Câmara Municipal de Lisboa.

Uma das participantes nesta ação foi Isabel Lopes, moradora em Lisboa, que, em declarações à agência Lusa, elogiou a ciclovia da Almirante Reis, considerando que trouxe “mais qualidade de vida à zona”.

“Esta ciclovia está espetacular, bem feita. As ambulâncias passam melhor porque as bicicletas se desviam melhor do que os carros. Lisboa está a perder qualidade de vida, com um tráfego intenso”, queixou-se.