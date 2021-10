“O perigo está iminente”. Provedor da Santa Casa de Vouzela apela à vacinação dos idosos

O provedor da Santa Casa da Misericórdia de Vouzela está preocupado com os idosos que já estiveram infetados com Covid-19 e que só deverão levar a segunda dose da vacina no final do ano.

“O único dado científico que nós temos é que, a partir dos 90 dias, em pessoas com estas idades, a imunidade cai abruptamente. Se cai abruptamente a partir dos 90 dias, eu acho que é um exagero estarmos a esperar o dobro do tempo para lhes dar uma dose de reforço”, defende Luís Alcides em declarações da Renascença.

Segundo as normas, os utentes que já estiveram infetados têm de esperar 180 dias para receber a segunda dose da vacina contra a Covid-19.