Menos internados em dia com mais seis mortos e 832 novos casos de Covid-19

Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais seis mortos e 832 infetados com Covid-19. O documento aponta ainda para uma redução de internados. Há agora 299 pessoas internadas com Covid, menos 13 do que ontem, das quais 60 em cuidados intensivos (menos duas).

A região de Lisboa e Vale do Tejo lidera conta com mais 317 infeções do que ontem, seguida do Norte que conta 251 novos casos e o Centro com 169. Abaixo dos 100 casos está o Algarve, com 41 infeções, o Alentejo com 32, a Madeira 14 e os Açores com oito.

Já quanto à idade das vítimas mortais, quatro tinham mais de 80 anos, uma entre os 70 e os 79 anos e outra entre os 60 e os 69 anos.

A faixa entre os 20 e os 29 anos é a que continua a registar um maior aumento, com 171 novos casos.

Desde o início da pandemia, Portugal já teve 1.080.929 casos da doença, dos quais 18.106 acabaram por morrer e 1.032.802 conseguiram recuperar.