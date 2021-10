Ministra da Saúde apreensiva com gripe neste inverno

A ministra da Saúde referiu ainda estar apreensiva quanto à eficácia da vacina da gripe. A vacina é feita em função das estirpes do ano anterior, mas no ano passado, com a pandemia, praticamente não houve gripe.

Nestas declarações Marta Temido rejeita a acusação de que não queira reunir com os médicos ou outras classes ligadas à saúde. “Basta ver a delegação de competências que existe desde o início da legislatura, de que os temas de recursos humanos são acompanhados pelo Gabinete do secretário de Estado-adjunto e da Saúde e, portanto, o senhor secretário de Estado-adjunto e da Saúde representa o Ministério da Saúde para efeitos de reuniões.”

“Naturalmente ele tem reunido, tem falado com as estruturas sindicais, tem feito o seu trabalho, a ministra da Saúde também está quando existe alguma questão que se prende com as minhas áreas que tenho na minha esfera de trabalho.”

Milhões para melhorar acesso

A proposta do Orçamento do Estado do Governo para 2022 atribui à Saúde 700 milhões mais do que no ano anterior. Marta Temido diz que o dinheiro será usado para melhorar o acesso dos cidadãos ao Serviço Nacional de Saúde.

“Desde logo tudo o que se prende com a melhoria do acesso aos cuidados de saúde, designadamente na área dos cuidados de saúde primários, cuidados hospitalares e noutras áreas, mas todo o esforço de investimento no SNS prende-se com melhor acesso e, este ano, por exemplo, apesar da Covid, vale a pena referir que todas as linhas de atividade assistencial estão já com aumentos face a 2020 e, maioritariamente, face a 2019, por isso o SNS está a responder for força dos profissionais e do seu esforço.”

“Vamos continuar a trabalhar porque ainda não acabaram os desafios e os problemas que temos de ultrapassar”, termina