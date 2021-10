Covid-19. Positividade de 0,09% entre alunos do terceiro ciclo

Veja também:

Foram realizados mais de 215 mil testes Covid-19 a alunos do terceiro ciclo, com uma taxa de positividade de 0,09% - cerca de 200 casos -, revelou esta segunda-feira o Ministério da Educação.

O processo de testagem à Covid-19, que abrangeu alunos, professores e pessoal não-docente, terminou na passada sexta-feira, indica o gabinete do ministro Tiago Brandão Rodrigues.

“Os alunos do 3.º ciclo do ensino básico foram os últimos a serem testados, tendo sido realizados mais de 215 mil testes, com uma taxa de positividade significativamente baixa - 0,09%”, refere o Ministério da Educação, em comunicado.

Os testes em massa nas escolas decorreram entre 6 de setembro e 15 de outubro.

“A Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares operacionalizou a maior operação de testagem à COVID-19, que abrangeu os trabalhadores das escolas, de todos os níveis de escolaridade, bem como os alunos do ensino secundário e do 3.º ciclo do ensino básico”, refere o ministério.

Nas últimas 24 horas Portugal registou mais três mortos e 291 infetados com Covid-19.

Segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde, o valor do R(t) voltou a aumentar, estando agora a 1,01 a nível nacional. Na passada sexta-feira, este valor estava no 1.

A incidência também aumenta ligeiramente de 84,2 casos por 100 mil habitantes para 84,3.