Vacinação simultânea contra a Covid-19 e gripe arranca na segunda-feira em Portugal

A vacinação contra a Covid-19 vai poder ser feita em simultâneo com a vacina contra a gripe a partir de segunda-feira, dia 18 de outubro. A informação foi confirmada, esta sexta-feira, pela Direção-Geral da Saúde, numa nota enviada às redações.

"Esta medida visa facilitar a adesão à vacinação no âmbito das campanhas de vacinação contra a gripe e contra a Covid-19", lê-se no mesmo documento.

A DGS adianta que as vacinas devem ser administradas "em locais anatómicos diferentes, salvo casos excecionais, e os utentes devem ser informados sobre as possíveis reações adversas, podendo optar por uma administração em dias diferentes".

Para isso, os utentes devem informar os profissionais de saúde no dia da vacinação e proceder à marcação de nova data para que seja administrada a segunda vacina.



O grupo de peritos de aconselhamento da Organização Mundial de Saúde (OMS) considerou, no início da semana,“aceitável” a administração em simultâneo das vacinas contra a gripe e contra a covid-19.



“Os dados limitados sobre a coadministração de vacinas inativadas (produzidas com base em vírus inativados) contra a gripe sazonal com a da covid-19 não mostraram um aumento de eventos adversos”, indicam as recomendações do Grupo Consultivo Estratégico de Especialistas (SAGE) em imunização da OMS.