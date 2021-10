Médias sobem na segunda fase, com mais de nove mil colocados

De acordo com os dados oficiais divulgados esta quarta-feira pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES), na segunda fase a média mais alta do último colocado pertence ao curso de Medicina da Universidade do Porto, com uma nota de acesso de 19,52 valores.

A segunda fase do Concurso Nacional de Acesso (CNA) ao ensino superior garantiu a colocação de 9.154 alunos, com uma média de entrada máxima superior à registada na primeira fase.

Na lista dos cursos com médias superiores a 19 valores há, ainda, Engenharia e Gestão Industrial e Design de Comunicação da Universidade do Porto, Engenharia Física Tecnológica e Engenharia Aeroespacial da Universidade de Lisboa, Engenharia e Gestão Industrial do Instituto Politécnico do Porto e Medicina da Universidade de Coimbra.



No fim da tabela fica o curso de Agronomia do Instituto Politécnico de Castelo Branco, com uma nota de acesso de 9,6 valores.

Para os estudantes agora colocados, a matrícula e inscrição é realizada entre 14 e 18 de outubro junto da instituição de ensino superior. As vagas colocadas a concurso na terceira fase são divulgadas no dia 21 de outubro.

A candidatura à terceira fase do concurso é apresentada entre 21 e 25 de outubro. Na primeira fase do concurso nacional de acesso já tinham sido colocados 49.452 estudantes, dos quais se matricularam 44.134 (89%).