Caso Meco. "Dux" e Lusófona absolvidos de indemnizar pais das vítimas

Lusófona e João Gouveia são, assim, absolvidos neste julgamento através do qual os pais dos estudantes que perderam a vida na praia do Meco na sequência de uma praxe pretendem assacar responsabilidade à universidade e a João Gouveia.

A informação chegou através de comunicado do Tribunal da Comarca de Setúbal, no qual se lê que a juíza titular do processo declara “totalmente improcedentes os pedidos deduzidos nos autos pelos autores [pais das vítimas], absolvendo-se os réus”, universidade e "Dux", na altura dos acontecimentos.

João Gouveia, ex-"Dux" da Universidade Lusófona, e a própria instituição foram absolvidos pelo tribunal de Setúbal do pagamento de indemnização aos familiares das vítimas da tragédia no Meco, em 2013.

“Os magistrados são pessoas com convicções pessoais e vida para lá dos tribunais, e veem os acontecimentos de modo muito próprio, que não é aquela com que os pais e eu, como advogado, os vejo”, explica.

O advogado dos pais das vítimas, Vítor Parente Ribeiro, afirma não estar surpreendido com a decisão do tribunal de Setúbal e lamenta ainda ter sido notificado e saber da decisão pela comunicação social.

Em 2016, as famílias dos seis jovens falecidos interpuseram seis ações cíveis contra o ex-"Dux" e a COFAC – Cooperativa de Formação e Animação Cultural, CRL (Universidade Lusófona).

Em cada uma delas é pedida uma indemnização de cerca de 225 mil euros, o que perfaz um valor global de 1,35 milhões de euros.

Nesta sexta-feira, o tribunal emitiu uma decisão, absolvendo João Gouveia e a universidade.

Uma única vitória

No final do ano passado, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos deu razão aos pais e o Estado português pagou, em outubro de 2020, os 13 mil euros a José Soares Campos, pai de Tiago Campos – a primeira vítima do caso Meco a ser resgatada do mar.

A queixa tinha sido apresentada em maio de 2016, em representação de todos os outros pais, alegando que “a morte do filho tinha sido causada pela falta de um enquadramento legal que regule as atividades de praxe nas universidades portuguesas”.

José Soares Campos queixava-se ainda que a “investigação às circunstâncias da morte do seu filho não tinha sido eficaz”.

Os juízes europeus não deram razão à questão da praxe, mas admitiram a existência de falhas na investigação do caso. O Estado recorreu sem sucesso e não conseguiu reverter a condenação.