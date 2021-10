PSP detém suspeito de agredir jovem com gravidade na Baixa do Porto

O suspeito de ter espancado um rapaz de 23 anos na Baixa do Porto na madrugada deste domingo foi intercetado e detido pela PSP e é hoje presente ao Tribunal de Instrução Criminal (TIC), disse à Lusa fonte policial.

"O suspeito agressor detido tem 21 anos e está a ser presente hoje junto do TIC. O suspeito foi intercetado pelas 04:00 da madrugada de domingo também na Baixa do Porto e foi detido", disse à Lusa fonte da PSP do Porto.

O rapaz de 23 anos foi espancado na madrugada de domingo e foi conduzido em estado grave para o Hospital de Santo António.

"Ele estava inconsciente, inanimado na via pública e recebeu assistência médica no local com equipas do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), que depois o conduziu para o Hospital de Santo António", explicou a mesma fonte policial.

A PSP vai levar hoje o suspeito a ser presente a tribunal (TIC) e comunicou o caso à Polícia Judiciária.

A Lusa contactou o Hospital de Santo António para saber o estado de saúde do rapaz ferido com gravidade, mas ainda não foi possível obter informações até ao momento.

O caso ocorreu na zona de Passos Manuel, na Baixa do Porto, cerca das 03:00 da madrugada de domingo, e embora a agressão não envolvesse armas de fogo, será a Polícia Judiciária, "à partida", a apurar os contornos do sucedido, com contornos de tentativa de homicídio.

Vários incidentes têm marcado a noite do Porto, mormente aos fins de semana, mas as autoridades não estabelecem, para já, qualquer associação com esses casos.