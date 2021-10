Porto. Jovem em estado grave após espancamento na rua

Um rapaz, de 23 anos, foi espancado de madrugada numa rua central do Porto, tendo sido conduzido em estado grave para o hospital.

A PSP conseguiu intercetar dois alegados autores da agressão, ambos de nacionalidade estrangeira.

O caso ocorreu na zona de Passos Manuel, cerca das 3h00, e embora a agressão não envolvesse armas de fogo, será a Polícia Judiciária a apurar os contornos do sucedido.

Vários incidentes têm marcado a noite do Porto, mormente aos fins de semana, mas as autoridades não estabelecem, para já, qualquer associação com esses casos.