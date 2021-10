Instagram e Facebook voltam a falhar depois do "apagão" desta semana

Depois do "apagão" de várias horas registado esta semana, o Facebook e o Instagram voltaram esta sexta-feira a sofrer alguns problemas de acesso e utilização, confirma a multinacional liderada por Mark Zuckerberg.

Alguns utilizadores acedem à rede social Instagram, por exemplo, mas não conseguem fazer novas publicações.

O site especializado Downdetetor regista problemas no Facebook, Instagram, Messenger e WhatsApp, que terão começado ao final da tarde.

No entanto, as dificuldades não parecem ser generalizadas como aconteceu na segunda-feira, em que as aplicações estiveram inacessíveis durante mais de seis horas.