Hospital de Setúbal. Apendicite não detetada deu em septicémia

Há anos que o Hospital de São Bernardo, em Setúbal, enfrenta dificuldades. Nesta quinta-feira demitiram-se 87 médicos com funções diretivas nos vários serviços e a Renascença deslocou-se ao local, para ouvir quem depende daquele hospital e que lida, há muito com os problemas ali existentes.

“Não se justifica, numa capital de distrito, estarmos com um serviço tão reduzido e com tantas falhas”, diz Eduarda Vaz antes de entrar na Secundária Sebastião da Gama, na zona do Bonfim.

Os setubalenses temem que a situação de precariedade não se resolva a curto prazo, o que causa algum desconforto, admite esta habitante.

À porta da mesma escola está Célia Silva, que há uns anos viveu uma situação complicada naquele hospital, decorrente da falta de meios humanos.

“Entrei com dores no estômago, estive uma semana com dores, fiz montes de exames e, afinal, o meu apêndice tinha rebentado, já tinha uma septicémia”, relata.