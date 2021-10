Tudo o que precisa de saber para ir a um espetáculo ou ao cinema

Veja também:

A Direção-Geral da Saúde (DGS) atualizou as normas para as salas de cinema e de espetáculos.

Qual é a grande novidade?

A grande novidade é que, a partir de agora, as salas de espetáculos e de cinema voltam a poder ter a ocupação a 100%, seja em recintos com lugares sentados seja em locais em que os espetadores fiquem de pé.

De recordar que a lotação dos espaços culturais já estava nos 75%, mas apenas dos lugares sentados.

E que requisitos são pedidos para se poder entrar?

Desde logo, o uso de máscara. É para usar quando se entra, durante o evento e no momento de sair da sala, em qualquer tipo de espetáculo.

A saída das salas deve ser faseada e controlada por assistentes, respeitando a ordem por setores, de forma a evitar aglomerados de pessoas e filas de espera.

De resto, a DGS continua a aconselhar que se faça previamente a reserva de lugares e não deixar para o último momento.

E grandes espetáculos como festivais?

Depende da lotação do recinto e do espaço onde se realiza o evento. Para assistir a um espetáculo com lotação acima de mil pessoas, em ambiente fechado, é obrigatória a apresentação do certificado digital de vacinação ou ter o resultado de teste negativo à Covid-19.

Se o espetáculo se realizar ao ar livre, a obrigação verifica-se apenas nos espetáculos com mais de 5.000 pessoas.