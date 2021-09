Parlamento debate escolas em mau estado. No Seixal, há alunos que vão de autocarro para Educação Física

As más condições de muitas das escolas vão estar em debate, nesta quinta-feira, no Parlamento. Com a pandemia, muita coisa ficou para trás mas, com o retomar da normalidade, os deputados pedem ao Governo que tome medidas. Há quase três dezenas de projetos de resolução que ficaram parados por causa da pandemia, da autoria de diferentes bancadas parlamentares, da esquerda à direita. Todos eles pedem obras urgentes em algumas das escolas mais degradadas do país. Aula a 800m da escola Entre os casos que vão ser discutidos está o da Escola Secundária João de Barros, em Corroios, no concelho do Seixal. A escola está em obras há mais de uma década, o que traz implicações no dia-a-dia de toda a comunidade educativa, diz António Carvalho, diretor deste estabelecimento de ensino. “Temos de ter em atenção que nós temos 1.400 alunos, cerca de 100 professores, 25 assistentes operacionais e 10 assistentes técnicos a trabalhar num terço da área da escola. Temos um baixo número de monoblocos que servem para os alunos terem aulas e realizar a sua aprendizagem. As aulas de Educação Física são feitas num clube que fica a sensivelmente 800 metros da escola e, como esta situação tem implicações provocadas pela obra, temos um autocarro que faz essa deslocação", conta à Renascença.

O grande receio de António Carvalho é que o prazo de conclusão da obra volte a derrapar. “A experiência tem demonstrado que raramente acontece um cumprimento de prazo. Logo, em princípio, vai demorar algum tempo, mas, para nós, o mais importante é que não pare”, diz. Ainda o amianto Em muitas outras escolas, as obras ainda nem começaram. As queixas têm chegado ao movimento “A escola é pública”, do qual André Julião fala de escolas ainda com amianto e degradadas. “Há casos de escolas que têm projetos para a construção de novos equipamentos sucessivamente adiados, onde faltam, por exemplo, pavilhões para a prática de Educação Física, onde a mesma sala serve de refeitório, sala polivalente e ginásio”, descreve. “Temos também casos de escolas com amianto, cujas obras, apesar de estarem inseridas no programa nacional de remoção do amianto, foram sendo adiadas”, acrescenta, em declarações à Renascença.