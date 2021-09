Rede de Teatros e Cineteatros. Já são conhecidas as regras de apoio à programação cultural

O Ministério da Cultura publicou, esta quarta-feira, as regras de apoio à programação cultural em todo o país, através da rede de teatros e cineteatros portugueses (RTCP).

O concurso, no valor de 24 milhões de euros, arranca no dia 8 de outubro e deverá estar concluído até ao final do ano, adiantou a ministra da Cultura, Graça Fonseca, em entrevista à Renascença.

“Este concurso está articulado com os demais apoios da Direção-Geral das Artes e do Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA) e vai abrir no dia 8 de outubro. O calendário prevê que o concurso seja concluído até ao final deste ano, de modo a que, no início de 2022, as entidades que recebam apoio financeiro já tenham o contrato assinado e o início do apoio financeiro”, confirmou Graça Fonseca.

O objetivo, esclarece a ministra, é garantir “mais oferta de cinema, de teatro e de artes visuais”, em todas as comunidades intermunicipais do país.

“Este é um instrumento que procura apoiar a programação cultural em todo o país. É exatamente isso que é um objetivo estratégico - que todos os portugueses, onde quer que vivam, possam ter mais acesso à programação cultural”, defendeu.

A rede de teatros e cineteatros foi aprovada pelo Governo em abril deste ano. Graça Fonseca assegura que o concurso não é burocrático e em três meses será dado como terminado.

“Estamos a falar de um tempo muito curto de outubro, novembro e dezembro, ou seja, três meses, para concluir um valor global de 24 milhões de euros para todo o país. É um processo que foi construído para ser célere, ser simples e para que as entidades possam receber o apoio a partir do início de 2022”, disse.

“Temos todas as condições para cumprir o calendário de, abrindo em outubro, até ao final do ano estar concluído”, acrescentou a ministra.

Na página da internet da DGARTES estão já publicados os termos e condições do apoio financeiro do ministério da Cultura à programação cultural em todo o país através da rede de teatros e cineteatros.