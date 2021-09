Sábado de chuva. Há nove distritos sob aviso amarelo

Este sábado vai ser de chuva, diz a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que colocou nove distritos sob aviso amarelo.

Coimbra, Aveiro, Viseu, Guarda, poro, Vila Real, Bragança, Braga e Viana do Castelo são os distritos debaixo de aviso por causa da previsão de chuva forte.

O Grupo Central dos Açores também está pintado a amarelo pela mesma razão.

Para este sábado, o IPMA prevê aguaceiros, em especial no Norte e Centro, onde podem ser por vezes fortes, de granizo e acompanhados de trovoadas.

Está também prevista uma pequena descida da temperatura máxima no Norte e Centro. O termómetro não deverá ultrapassar os 24 graus, mas apenas em Faro, Sagres e Beja.

Nos Açores, o céu vai andar geralmente muito nublado com períodos de chuva por vezes forte, passando a aguaceiros.

No Grupo Ocidental, o sol deverá ir espreitando entre as nuvens, enquanto no Oriental o céu com abertas deverá começar a ficar mais encoberto.

Nos Açores, a temperatura máxima varia entre os 24 e os 25 graus. Na Madeira, as nuvens e o sol também vão alternar e o termómetro subir aos 26 graus.

No domingo, no continente, só estão previstos aguaceiros em Braga e Viana do Castelo. Na segunda-feira, a chuva estende-se a mais regiões do litoral Norte, mas o resto do país deverá manter-se seco, ainda que com algumas nuvens mais escuras de vez em quando.