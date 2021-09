Despiste seguido de incêndio faz três mortos no Montijo

Três pessoas morreram hoje após o despiste seguido de incêndio do veículo onde seguiam na Estrada Nacional 10, no concelho do Montijo, distrito de Setúbal, disseram à agência Lusa fontes da proteção civil e da GNR.

Segundo as fontes, o acidente ocorreu no troço da estrada junto à localidade de São Gabriel, freguesia de Canha, concelho do Montijo, e o alerta às autoridades foi dado às 07:42.

Após o despiste, o veículo ligeiro de passageiros incendiou-se e os três ocupantes morreram, explicou à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.

Fonte da GNR disse à Lusa que ainda não foi possível apurar o sexo nem a idade das vítimas mortais, porque, devido ao incêndio, não se conseguiu aceder a documentos e os corpos encontravam-se carbonizados.

As causas do despiste vão ser investigadas pelo Núcleo de Investigação Criminal em Acidentes de Viação do Destacamento de Trânsito de Setúbal da GNR.

As operações envolveram 15 operacionais, apoiados por seis viaturas, incluindo meios dos bombeiros de Canha, da GNR, e do Instituto Nacional de Emergência Médica, que enviou a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Centro Hospitalar Barreiro Montijo.