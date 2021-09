Apreendidos 59 fardos de haxixe em águas internacionais

Uma operação em águas internacionais, a sul de Portugal, levou à detenção de três indivíduos, por suspeitas de tráfico de droga, e à apreensão de 59 fardos de haxixe, com cerca de duas toneladas.

Segundo a nota enviada à Renascença, uma monitorização efetuada pela Força Aérea detetou uma situação suspeita por via marítima, a cerca de 92 quilómetros a sul do território continental, tendo sido “desencadeada uma operação conjunta, em articulação entre o Comando Regional da Polícia Marítima do Sul e a Polícia Judiciária”.

Nesta ação foram usadas duas embarcações de alta velocidade da Polícia Marítima, uma lancha de assalto rápido, com elementos do pelotão de abordagem da Marinha e da Polícia Marítima, e duas lanchas de fiscalização rápida.

Após a abordagem à embarcação foram detidos três tripulantes, que foram levados para o porto de Faro. “No local onde ocorreu a interceção da embarcação, foi possível detetar e recolher 59 fardos de droga, com cerca de 35kg cada um”, especifica a nota.

Os três homens, com idades entre os 34 e os 41 anos, foram detidos e vão ser presentes a tribunal.

A investigação prossegue a cargo da Polícia Judiciária.