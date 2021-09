Mais cinco mortes e 885 casos de Covid-19. Número de internados volta a descer

Veja também:

Portugal regista esta quinta-feira mais cinco mortes e 885 novos casos de Covid-19, indica o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O número de internados nos hospitais continua em queda. No conjunto de enfermarias e cuidados intensivos há agora 412 hospitalizados, menos 14 no espaço de um dia. É o número mais baixo de pessoas internadas com Covid-19 desde 20 de junho.

Em unidades de cuidados intensivos (UCI) há menos três internados, num total de 75 doentes mais graves. É o valor mais baixo desde 11 de junho.

Portugal tem agora menos 103 casos ativos de Covid-19, num total de 32.166.