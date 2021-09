Veja também:

O relatório do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA) conclui que a variante Delta continua a ser 100% dominante em Portugal. Os dados reportam-se à semana de 6 a 12 de setembro.



A prevalência desta estirpe é dominante em todas as regiões, aponta o documento.

Na reunião de especialistas no Infarmed, na semana passada, o microbiologista João Paulo Gomes disse que as variantes Beta (originária da África do Sul), Gamma (Brasil), Lambda (Peru e Chile), e Mu (que surgiu na Colômbia e causou algum alvoroço recentemente), não são detetadas há algum tempo, algumas há meses, apesar de alguma transmissão comunitária da Mu e à exceção de um caso da Gamma na região de Lisboa e Vale do Tejo após três semanas sem deteção.

Na altura referiu também que é esperado em Portugal o aparecimento de novas variantes do coronavírus SARS-CoV-2 face ao desequilíbrio da vacinação contra a Covid-19 no mundo.

Desde o início da pandemia, Portugal registou 1.062.320 casos da doença, dos quais 17.914 pessoas morreram.