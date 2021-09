Portugal acolhe mais 80 afegãos, a maioria são atletas femininas

Já chegou a Portugal um novo grupo de 80 afegãos, na sua maioria atletas da equipa de futebol feminino e seus familiares, elevando para 178 o total de cidadãos recebidos na sequência da emergência humanitária no Afeganistão.

Segundo o comunicado do Ministério da Defesa, a chegada deste grupo, no domingo, “resulta de uma operação conjunta que envolveu as autoridades nacionais e norte-americanas”.

Estes afegãos foram transferidos para unidades de acolhimento da Grande Lisboa, devendo depois ser transportados para habitações de Norte a Sul do país.

No final de agosto, o ministro da Administração Interna disse que Portugal tem capacidade financeira para acolher “na casa das centenas” de refugiados afegãos, com prioridade para mulheres, crianças, ativistas e jornalistas.

Os talibãs conquistaram Cabul em 15 de agosto, concluindo uma ofensiva iniciada em maio, quando começou a retirada das forças militares norte-americanas e da NATO.

As forças internacionais estavam no país desde 2001, no âmbito da ofensiva liderada pelos Estados Unidos contra o regime extremista (1996-2001), que acolhia no território o líder da Al-Qaeda, Osama bin Laden, principal responsável pelos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001.

A tomada da capital pôs fim a uma presença militar estrangeira de 20 anos no Afeganistão, dos Estados Unidos e aliados na NATO, incluindo Portugal.