Covid-19. Madeira com quatro novos casos de transmissão local e mais 22 recuperados

As autoridades de saúde da Madeira registaram quatro novos casos de Covid-19, todos de transmissão local, e mais 22 recuperados nas últimas 24 horas, existindo 105 situações ativas, informou esta segunda-feira a Direção Regional da Saúde (DRS).

"No dia 20 de setembro de 2021, há a reportar quatro novos casos de infeção por SARS-CoV-2 na Região Autónoma da Madeira, pelo que a região passa a contabilizar 11.599 casos confirmados de covid-19 [desde o início da pandemia]", é referido no boletim epidemiológico.

Não existe registo de casos importados, segundo a mesma nota, tratando-se de quatro casos de transmissão local.

O arquipélago contabiliza, até à data, um total de 75 óbitos associados à doença desde o início da pandemia.

No documento da autoridade de saúde é também referido que hoje estão reportados "105 casos ativos, dos quais 32 são importados e 73 são de transmissão local".

Em termos de recuperados, a Madeira contabiliza um total de 11.419 curados desde o início da pandemia.

Em relação ao isolamento dos casos positivos de Covid-19, quatro pessoas encontram-se internadas numa unidade polivalente no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, sem registo de doentes nos cuidados intensivos.

Outras 30 pessoas estão numa unidade hoteleira dedicada, permanecendo as restantes em alojamento próprio.

A DRS indica ainda que há 65 situações que se encontram "em apreciação pelas autoridades de saúde", relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas.

Estão a ser avaliadas 242 pessoas que tiveram contactos com casos positivos, segundo a direção regional, e outros 39.770 viajantes com recurso à aplicação "MadeiraSafe".