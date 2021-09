Covid-19: Especialista recomenda certificado obrigatório em fronteiras e lares

Veja também:

A médica pneumologista e especialista da Administração Regional de Saúde do Norte, Raquel Duarte, recomendou esta quinta-feira que nos próximos meses o certificado digital continue a ser obrigatório em "circunstâncias de maior risco que justifiquem o acréscimo de multicamadas protetores", nomeadamente as unidades residenciais para idosos e no controlo de fronteiras.

Como tal, é também pedido que o acesso ao certificado seja "fácil, universal e gratuito".

Sobre o controlo de fronteiras, Raquel Duarte recomenda que se tomem “iniciativas de rastreio aos viajantes e populações móveis sazonais nas fronteiras” e vinca que se vacinem os migrantes que permaneçam em Portugal durante um período longo.

Na sua intervenção, a especialista do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto e Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar apresentou um plano que passa por uma "fase transitória, em que passamos da obrigatoriedade das medidas para responsabilização individual e organizacional".