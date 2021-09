Lisboa e Vale do Tejo perdeu este ano 154 médicos de família, dos quais 92 por reforma, e prevê-se cerca de 100 aposentações por ano nos próximos dois anos, revela a Administração Regional de Saúde (ARSLVT).

"Perdemos 154 médicos entre janeiro e o começo de agosto, 92 por reforma, 45 por rescisão de contrato e os outros por questões menores", afirmou o presidente da ARSLVT, Luís Pisco, no âmbito de uma audição na comissão parlamentar de Saúde, que decorreu por videoconferência, a requerimento do BE, sobre a falta de médicos de família na região e a incapacidade para solucionar o problema.

Luís Pisco reconheceu que a falta de médicos de família em Lisboa e Vale do Tejo (LVT) "é um problema que se arrasta há algum tempo", apresentando dados entre 2009 e 2019, excluindo os dois anos de pandemia de covid-19 que "são atípicos", e indicando que nesses 10 anos "entraram na região 1.013 médicos e saíram 1.355", o que resulta numa perda de 342 médicos.

"Temos em média à volta de 2.000 médicos de família na região de Lisboa, portanto nestes últimos anos temos andado às vezes perto dos 1.700, 1.800", referiu o presidente da ARSLVT, acrescentando que o pior ano foi 2014, em que "entraram 53 médicos e saíram 196", e "2016, 2017 e 2018 foram os únicos três anos neste ciclo de 12 [desde 2009 até ao momento] onde entraram mais médicos do que saíram, o que permitiu repor de alguma maneira este problema".