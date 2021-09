Empresários pedem urgência na norma para acabar com isolamento de vacinados

Veja também:

Os empresários defendem a necessidade de uma rápida clarificação sobre o procedimento a adotar pelas pessoas vacinadas contra a Covid-19 que contactaram infetados.

A diretora-geral da Saúde revelou já existir uma norma que aguarda o momento certo para ser aplicada e que vai distinguir as pessoas vacinadas, das não vacinadas, no que diz respeito ao isolamento depois de contacto com um caso positivo.

Em declarações à Renascença, o presidente da Associação Empresarial de Portugal (AEP), Luís Miguel Ribeiro, diz que Portugal é um dos países que mais demora a recuperar a sua economia e sublinha o impacto que a obrigação de quarentena tem nas empresas.

“Isto tem impacto ao nível da atividade empresarial, ao nível do desafio que as empresas hoje têm de recuperação deste período todo difícil que vivemos”, afirma Luís Miguel Ribeiro.