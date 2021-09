Santana Lopes esteve presente no velório de Jorge Sampaio para despedir-se com "saudade"

O antigo primeiro-ministro Pedro Santana Lopes esteve presente, este sábado, no velório de Jorge Sampaio e considerou que as saudades que tem do relacionamento com o antigo Presidente da República estão "acima e para lá das diferenças" que existiam.

Em declarações aos jornalistas, Santana Lopes disse que decidiu prestar homenagem ao antigo chefe de Estado não só por causa "do dever das funções" que exerceu, mas "também pela saudade do relacionamento pessoal, apesar das diferenças" ideológicas entre ambos.

"Os factos são os factos, agora as pessoas e, nomeadamente quando partem, estão acima e para lá das diferenças que existam. Não deixaram de existir, Jorge Sampaio enquanto viveu manteve o seu pensamento, naturalmente, às vezes podemos mudar de ideias... Mas acho que não é a altura para essa visita à história", completou.

Por essa razão, prosseguiu, este sábado é apenas para "expressar a admiração e respeito que se sente por uma grande figura da democracia portuguesa".