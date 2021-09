Penafiel. Homem detido por violência doméstica tinha várias armas em casa

O Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) da GNR de Penafiel deteve um homem por violência doméstica e apreendeu-lhe diversas armas.

Entre o material estava uma réplica de arma de fogo, uma arma de alarme de calibre 6 mm, um carregador de pistola de calibre 8 mm, uma munição de alarme de calibre 8 mm, uma arma elétrica (taser), uma catana e um bastão em madeira.

Segundo o comunicado, o suspeito exercia violência psicológica contra a vítima, sua ex-companheira, de 45 anos, através de injúrias e ameaças de morte, na presença dos cinco filhos.

No decorrer da investigação, segundo a GNR, foi ainda possível apurar-se que "o agressor, não conformado com o final do relacionamento, terá começado a aproveitar as visitas parentais para infligir maus-tratos à vítima".

"Foi possível apurar-se ainda que vigiava a vítima e a sua residência durante a madrugada, batendo reiteradamente à sua porta, a fim de perturbar o seu sono e dos seus filhos", acrescenta.

Tendo em conta "o escalar da violência e da gravidade dos factos", foi dado cumprimento a um mandado de detenção, tendo ainda sido realizada uma busca domiciliária e uma outra em veículo que culminaram na apreensão das armas.

O detido, de 48 anos, foi presente na quarta-feira a primeiro interrogatório no Tribunal de Instrução Criminal de Penafiel, tendo ficado sujeito às medidas de coação de proibição de contacto, por qualquer forma ou meio, com a vítima e os filhos e proibição de se aproximar da habitação e do local de trabalho da vítima, num raio 500 metros.