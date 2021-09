Cinco praias em Sines sem vigilância por surto em nadadores-salvadores

Cinco praias do concelho de Sines, no distrito de Setúbal, estão sem vigilância devido a um surto de Covid-19 na equipa de nadadores-salvadores da associação Resgate, responsável pela assistência aos banhistas durante a época balnear.

Até ao momento, foram detetados "sete casos de Covid-19" entre a equipa de nadadores-salvadores, o que levou à retirada de todos os operacionais das praias concessionadas, avançou à agência Lusa o coordenador da associação Resgate, António Mestre.

De acordo com o mesmo responsável, a autoridade de saúde local decretou "a quarentena e isolamento" dos sete infetados e dos contactos de alto risco, num total de 28 nadadores-salvadores.

Devido à ausência do "contingente de nadadores-salvadores para garantir a segurança" dos banhistas, as praias da Vieirinha/Vale Figueiros, Morgavel, Grande de Porto Covo, Ilha do Pessegueiro e Samoqueira estão "sem vigilância".

A praia da Samoqueira, em Porto Covo (Sines), não é considerada zona balnear, mas conta com assistência de nadadores-salvadores.

Apesar da época balnear terminar no próximo domingo, no concelho de Sines, o coordenador da Resgate afiançou estar a "tentar abrir as praias" concessionadas.

Contactado pela agência Lusa, o comandante da Capitania do Porto de Sines, Rui Filipe, explicou que foram colocadas placas a alertar os banhistas para a falta de vigilância nestas praias.

"Também as Bandeiras Azuis foram arreadas nestas zonas balneares, em coordenação com a Agência Portuguesa do Ambiente e a associação Bandeira Azul da Europa", acrescentou.

Para colmatar a falta de nadadores-salvadores, a Polícia Marítima de Sines tem duas viaturas em terra e uma embarcação salva-vidas no mar, enquanto a associação Resgate colocou duas viaturas na vigilância das praias, estando uma em permanência em Porto Covo.