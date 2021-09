Os irmãos Yasser e Amar. O que já sabemos sobre os jihadistas que viveram quatro anos em Portugal

A detenção ocorreu na quarta-feira e foi levada a cabo pela Unidade Nacional Contraterrorismo (UNCT) da Polícia Judiciária (PJ), que colaborou com o Ministério Público (DCIAP) na investigação. Foi o culminar de pelo menos três anos em que os dois irmãos estavam a ser seguidos e investigados pelas autoridades nacionais.

No tempo em que estão no nosso país arranjaram trabalho e integraram-se. Há suspeitas, contudo, de que pelo menos um deles pudesse estar envolvido no planeamento de ataques em países europeus. Portugal não seria um alvo.

Quem são os irmãos iraquianos detidos?

Os dois cidadãos iraquianos são irmãos e têm 32 e 34 anos. Segundo o jornal "Público" o mais novo, Yasser, será mais sociável. No nosso país, começou por trabalhar num restaurante e passou para o call center de uma empresa prestadora de serviços de um motor de busca.

Teve facilidade em aprender português, fez amizades, e começou a namorar.



Já Ammar, de 34 anos, teve mais dificuldade em adaptar-se ao país. Ainda tem dificuldades com o português. "Trabalhou dois anos numa empresa digital, revendo fotografias, vídeos e textos que violassem termos de uso. E meio ano numa plataforma digital de distribuição de comida, gerindo contas. Ficou desempregado no Verão de 2020 e desde então parecia ainda mais perdido do que o costume", escreve o mesmo jornal.

Viviam os dois numa habitação na Grande Lisboa.

Como e porque é que vieram para Portugal?

Entraram no país em março de 2017. Saíram de Mossul, a terceira maior cidade do Iraque e antigo bastião do Estado Islâmico, um ano antes. Foram de carro até Idlib, na Síria, e daí seguiram a viagem a pé para a fronteira com a Turquia.

Seguiu-se uma nova etapa que passou por Istambul, onde terão sido apanhados pela polícia e conduzidos a Esmirna, na costa do Mar Egeu.