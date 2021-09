Covid-19. Portugal tem 24 casos da variante "Mu", mas nível de circulação é "baixinho"

"Esta variante não é propriamente nova, já tem cerca quase quatro mil casos pelo mundo. Tem três mutações conhecidas e já identificadas noutras variantes, como as do Reino Unido, África do Sul e Brasil", explica o microbiologista.

"Sempre que aparecem novas variantes, há sempre essa preocupação. No entanto, isso não quer dizer que nesta variante, as mutações resultem, porque podem interferir umas com as outras. Não existem estudos que permitam aferir que a variante "Mu" é mais preocupante", refere.

Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais seis mortos e 1.882 infetados com Covid-19. Os dados são avançados pelo boletim diário da Direção-Geral da Saúde. O documento aponta ainda para uma redução do R, da incidência, do número de internados e de casos ativos.

Há neste momento 681 pessoas internadas com Covid-19, menos 14 do que ontem, das quais 136 em cuidados intensivos (menos quatro). Quanto a casos ativos, são agora 43.309, menos 648 do que ontem.

Portugal tem agora seis concelhos em risco extremamente elevado de Covid-19, menos um do que na semana passada, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Marvão lidera a lista pela segunda semana consecutiva. Passa de 1.838 para 2.246 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes em termos de uma incidência cumulativa a 14 dias.