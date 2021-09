Quem pode levar a dose adicional da vacina contra a Covid-19?

Veja também:

Foi atualizada, na quarta-feira, a norma sobre o plano de vacinação contra a Covid-19, tendo sido adicionada uma dose para pessoas imunossuprimidas.

Quem poderá vir a beneficiar desta dose?

A Direção-Geral da Saúde recomenda uma dose adicional a pessoas com mais de 16 anos que tenham o sistema imunitário comprometido. Estão neste grupo, por exemplo, pessoas com infeção VIH, as que realizaram transplantes de órgãos sólidos e os doentes oncológicos.

Também podem ser vacinadas pessoas com algumas doenças autoimunes.

No total, quantas pessoas serão?

Pelas contas da DGS, o número andará perto de 100 mil utentes. Estas pessoas vão receber a vacina da Pfizer ou da Moderna, as duas que têm a mesma característica, de RNA mensageiro. E só podem receber esta dose três meses após a última toma da vacina.

E o que devem fazer para ter esta dose adicional?

Essa dose adicional tem de ser prescrita pelo médico assistente, o que poderá ser feito já a partir desta quinta-feira.

De resto, é o procedimento já normal: os médicos também prescrevem as vacinas para outras doenças e a administração decorre num centro de saúde.