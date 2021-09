Covid-19. Dose adicional da vacina em imunodeprimidos “faz todo o sentido”

Segundo os cálculos da Direção-geral de Saúde, serão 100 mil as pessoas incluídas neste grupo de risco, que está bem identificado: “são pessoas que, por alguma razão, não têm um sistema imunitário a funcionar em pleno e isto pode acontecer porque, por exemplo, estão a fazer tratamentos imunosupressores – que é o caso, por exemplo, de pessoas que tenham recebido transplantes e quando se recebe um transplante é necessário fazer um tratamento de imunosupressão para que não haja rejeição do órgãos que é transplantado; pessoas que estejam a fazer algum tipo de tratamento contra o cancro que possa impactar na capacidade de resposta imunitária dessas pessoas e pessoas que tenham congenitamente defeito no seu sistema imunitário que tornem esse sistema menos funcional do que na população em geral”.

Sobre a possibilidade de alargar este reforço a outros grupos, como idosos ou os profissionais de saúde, nada está decidido e Miguel Prudêncio considera prematuro tomar agora tal decisão. Segundo este investigador, não existem ainda evidências científicas de que pessoas sem problemas de imunossupressão grave precisem deste reforço.

Nas suas declarações na quarta-feira, Graça Freitas, diretora-geral da Saúde referiu que a DGS está na fase de compilar informação e de analisar em continuo a evidência científica disponível pelos vários países sobre a administração da terceira dose da vacina, aguardando as indicações da EMA e do Infarmed.