Associação de Demografia defende criação de Ministério da Família ou da População

Paulo Machado afirma que os incentivos à natalidade anunciados pelo primeiro-ministro no último fim de semana, no final do congresso do PS, "é um caminho interessante", mas ainda assim insuficiente.

“É um caminho possível, não é novo na medida em que outros países têm seguido essa mesma linha. Em Portugal têm existido programas diferentes do ponto de vista do Governo central e das autarquias, mas no final do dia, quando se fazem as contas, o resultado é absolutamente frustrante e preocupante em relação ao nosso presente e futuro demográfico”, sublinha.

A Associação Portuguesa de Demografia não ficou surpreendida com os resultados do estudo de uma universidade italiana divulgado esta semana e que refere que a pandemia reduziu a natalidade, em especial em Portugal, Espanha e Itália.

“Em situações de crise, com fortíssima incerteza em relação ao presente e ao futuro, é habitual haver esta contração. Neste caso concreto, não nos surpreende porque esta crise, na sua fase inicial e com a sua configuração inicial absolutamente desconhecida, levou as pessoas a temer o pior. No fundo, é uma resposta defensiva a uma incerteza”, afirma Paulo Machado, presidente da Associação Portuguesa de Democografia.