"Task force". Meta dos 85% de vacinados com duas doses deve ser atingida na última quinzena de setembro

As mais recentes previsões da "task force" para o plano de vacinação contra Covid-19 apontam para que a meta dos 85% de vacinados com as duas doses seja alcançada algures na última quinzena de setembro.

Em entrevista na noite de segunda-feira à CMTV, o vice-almirante Gouveia e Melo atualizou as contas do processo.

“A missão só está cumprida quando acabarmos a missão”, começou por dizer o coordenador.

“Acabará, em princípio, quando atingirmos os 85% das segundas doses. Nós estamos a cerca de 84%, 83,8% de primeiras doses, entre 73% a 74% de segundas doses, portanto, ainda temos um caminho a fazer. Pelas minhas contas, será entre a penúltima e a última semana de setembro”.

O responsável pela task force disse também que, nessa altura, quando forem atingidos os 85%, vão começar a ser desmantelados os centros de vacinação.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.730 pessoas e foram contabilizados 1.036.019 casos de infeção confirmados, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.