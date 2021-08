Quer alterar a candidatura ao Ensino Superior? Pode fazê-lo "online"

As eventuais alterações de opção de candidatura ao ensino superior na 1.ª fase do concurso nacional poderão ser feitas entre os dias 7 e 9 de setembro, tendo o Governo determinado a abertura da plataforma "online" para esse efeito.

A abertura da plataforma para a matrícula e inscrição no ano letivo de 2021-2022 foi determinada por despacho do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior publicado hoje em Diário da República na sequência do reforço do número de vagas.

A 26 de agosto o Conselho de Ministros aprovou o aumento excecional das vagas disponibilizadas para a primeira fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior, em resposta ao número recorde de candidatos.

"O Conselho de Ministros aprovou o decreto-lei que estabelece o procedimento para o reforço do número de vagas do regime geral de acesso ao ensino superior e dos concursos especiais, através da transferência das vagas fixadas e não ocupadas nos concursos especiais de acesso e ingresso no ensino superior", refere o comunicado.

Este ano, a procura voltou a superar as expectativas e registou-se um novo recorde: 63.878 candidatos, o maior número desde 1996 e significativamente superior em comparação com as 52 mil vagas disponibilizadas inicialmente.