Incidência cai para menos de 300 em dia com mais nove mortos e mais internados

Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais nove mortos e 1.072 infetados com Covid-19. O documento regista ainda um aumento de internados, quer em enfermaria, quer em cuidados intensivos. Há neste momento 705 pessoas internadas com Covid, mais sete do que ontem, das quais 149 em cuidados intensivos (mais uma).

A Região Norte continua a ser a zona do país com maior número de novos casos - 481 - seguida de Lisboa e Vale do Tejo com 281, o Algarve com 127, o Centro com 88 e o Alentejo com 73. Nas Regiões Autónomas, a Madeira regista 14 novas infeções e os Açores oito.

Por idades, a faixa etária entre os 20 e os 29 anos é a que regista maior aumento diário, com 260 casos. Já as vítimas mortais, sete tinham mais de 80 anos, uma entre 70 e os 79 anos e outra entre os 60 e os 69.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 1.036.019 casos da doença, dos quais 17.730 acabaram por morrer e 972.708 conseguiram recuperar.