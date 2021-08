Covid-19. Lisboa sai da lista vermelha da Alemanha

A Alemanha retirou a Área Metropolitana de Lisboa da lista vermelha, donde saem também Espanha e Chile.

A lista contém as regiões consideradas de “alto risco” pelo nível de contágio da Covid-19, entre as quais se mantém o Algarve.

Para a lista entraram a Jamaica, Saint Kitts e Nevis Saint Lucia. Dela fazem ainda parte países como França, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Argentina, Bangladesh, Índia, Bolívia, Egito, Reino Unido, Estados Unidos, Holanda e Brasil, entre outros, num total de 75 países.

A informação consta do documento divulgado pelo instituto de saúde pública Robert Koch nesta sexta-feira e que entra em vigor no dia 29 de agosto, domingo.



A classificação de “área de risco” resulta de um processo de análise e tomada de decisão conjunta dos Ministério Federal da Saúde, Ministério das Relações Exteriores e Ministério Federal da Administração Interna.

Os Estados e/ou regiões listados são tidos por estas entidades como fonte de risco aumentado de infeção com SARS-CoV-2.

Segundo as regras sanitárias alemãs, todos quantos queiram entrar no país e tenham 12 ou mais anos de idade, terão de apresentar um teste à Covid-19 com resultado negativo, boletim de vacinação ou de recuperação.

Quem regressa à Alemanha de um dos países ou regiões consideradas de alto risco deve:

Preencher, nos dez dias anteriores ao regresso, um formulário digital que deve ter consigo no momento da entrada na Alemanha

Ter consigo o resultado de um teste à Covid-19 negativo, comprovativo de vacinação ou recuperação

Ficar de quarentena durante 10 dias em casa; aumenta para 14 dias se a estada foi num país de variante de preocupação, mesmo que tenha sido vacinado.