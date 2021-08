Covid-19 em idosos e pressão nos serviços de saúde “podem aumentar nas próximas semanas”

O número internados em cuidados intensivos com Covid-19 no continente revelou uma "tendência estável a crescente, correspondendo a 59% (na semana anterior foi de 55%) do valor crítico definido de 255 camas ocupadas".

A atividade pandémica em Portugal é, atualmente, de “elevada intensidade, com tendência estável a nível nacional, mas com provável tendência crescente na região Centro”, nos grupos etários dos 10 aos 29 anos e acima dos 65 anos de idade, indica o documento divulgado esta sexta-feira.

O número de novos casos de Covid-19 por 100 mil habitantes, acumulado nos últimos 14 dias, foi de 315 casos, com tendência estável a nível nacional.

Apenas no Algarve se observa uma incidência superior ao limiar de 480 casos em 14 dias por 100 mil habitantes (720).



No grupo etário de 65 ou mais anos, o número de novos casos de infeção cumulativos foi de 124 infeções, "com tendência estável a crescente a nível nacional", de acordo com o relatório do INSA.



O índice de transmissibilidade R(t) apresenta valor ligeiramente inferior a 1, indicando uma tendência estável a decrescente da incidência de infeções por SARS-CoV-2 a nível nacional (0,99) e nas regiões Lisboa e Vale do Tejo e Algarve.

Nas regiões Norte, Centro e Alentejo o R(t) é igual ou superior a 1, o que corresponde a uma tendência de incidência constante a crescente nestas regiões.



A nível nacional, a proporção de testes positivos foi de 4,4% (na semana anterior foi de 4,0%) encontrando-se acima do limiar definido de 4,0%.