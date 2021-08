Mais vagas no ensino superior? Donde vêm e a quem se destinam?

O número certo não, mas, pelas contas do ministro do Ensino Superior, podem abrir pelo menos mais duas mil vagas das cerca de cinco mil que se destinavam aos concursos especiais.

Esta solução não é novidade. No ano passado, também foram acrescentadas cerca de 4.700 vagas ao lote inicial, embora nem todas tenham sido ocupadas, para responder a um número recorde de candidatos ao ensino superior.

Estamos a falar de vagas no ensino público?

Sim, mas não só. A Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior indica que as instituições do ensino privado também podem aumentar os lugares disponíveis, recorrendo ao mesmo expediente – ou seja, reafetando vagas que não foram ocupadas nos seus concursos.

Aconselha ainda que sejam reforçadas as vagas nos cursos que tiveram maior procura nos últimos anos, com mais capacidade de penetração no mercado de trabalho, mas também defende que estas vagas possam ser reafetadas em instituições do ensino superior do Interior do país.

Mas, se no ano passado já foram abertas vagas extra, porque não se acautelou logo isso neste ano?

Essa possibilidade não foi antecipada, porque o Ministério do Ensino Superior não acreditava que houvesse dois anos consecutivos com tantos alunos a quererem seguir os estudos.

Este ano, inscreveram-se 63.878 estudantes, mais 1.203 do que no ano passado e é preciso recuarmos até 1996 para encontrarmos um número tão elevado de candidatos ao ensino superior.

O problema é que foram abertas apenas 52.200 vagas.