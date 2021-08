Menos internados, mas mais 16 mortos e 3.062 infetados com Covid-19

Veja também:

Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais 16 mortos e 3.062 infetados com Covid-19. É o que indica o relatório da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta quarta-feira.

O documento aponta ainda para um recuo de internados, quer em enfermaria, quer em cuidados intensivos. Há neste momento 688 pessoas internadas com Covid nos hospitais, menos 28 do que ontem, das quais 144 em cuidados intensivos (menos quatro do que ontem).

A faixa entre os 20 e os 29 anos foi a que registou maior aumento de casos, com 817 novas infeções.

Quanto às vítimas mortais, oito tinham mais de 80 anos, quatro tinham entre 70 e 79 anos, uma tinha entre 60 e 69 anos e três entre os 50 e os 59 anos.

O pais regista nesta altura 44.990 casos ativos da doença, mais 810 do que ontem.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 1.025.869 casos da doença, dos quais 17.674 morreram e 963.205 conseguiram recuperar.

No semáforo da pandemia, o país está neste momento nos tons laranjas devido sobretudo à incidência que está, a nível nacional, nos 312,8 casos por 100 mil habitantes.