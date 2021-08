Covid-19. Lar de Marvão com 47 utentes e funcionários infetados

Veja também:



Um surto de covid-19 num lar de Santo António das Areias, no concelho de Marvão, já infetou 47 pessoas, entre utentes e funcionários, disse à agência Lusa a presidente da instituição.

De acordo com a presidente da associação do Lar da Casa do Povo de Santo António das Areias, Cristina Novo, estão infetados “todos os utentes” da estrutura residencial para pessoas idosas e 10 dos 27 funcionários.

A responsável explicou ainda que o surto foi detetado no sábado, na sequência da deslocação de uma utente ao hospital de Portalegre, tendo dado positivo o teste à covid-19 efetuado naquela unidade hospitalar.

“Nós temos três utentes internados [hospital] e os restantes estão estáveis e isolados no lar. Temos estado a efetuar testes”, acrescentou.

A Câmara de Marvão também já anunciou que até sexta-feira vai efetuar junto da população ações de testagem gratuita, mediante inscrição prévia.

Esta ação de testagem abrange todos os grupos etários, estando a mesma a decorrer no Pavilhão Municipal de Santo António das Areias, todos os dias da semana, entre as 18:00 e as 20:00.

