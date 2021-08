Associação acusa empresa de "crime ambiental" em albufeira de Almodôvar

A APCF acusa a empresa de fazer, "ano após ano", "um uso irresponsável, criminoso e completamente inconsequente do ponto de vista ambiental e da preservação dos ecossistemas" da água da albufeira, como se fosse sua e para "uso exclusivo".

Em comunicado, a Associação Portuguesa de Carp Fishing (APCF), que tem a concessão da Zona de Pesca Lúdica da albufeira da barragem da Boavista, naquele concelho alentejano do distrito de Beja, denuncia o que considera "um crime ambiental" que atribui à Herdade dos Toucinhos.

As consequências "serão de uma gravidade tal que resultará na morte, premeditada e inconsciente, de milhares de peixes" na albufeira, frisa, alertando que se está "a dias deste desfecho caso nada seja feito" e sublinhando que alguns destes peixes são "os maiores exemplares em Portugal" da espécie carpa.

É daí que advém, acrescenta, a referência à albufeira como "meca do carpfishing (pesca de carpa) português".

Confrontado pela Lusa com a acusação e a denúncia da APCF, o diretor-geral da empresa agroindustrial Herdade dos Toucinhos, Nuno Rodrigues, disse que "é completamente falso que há um crime ambiental", porque "a albufeira está acima do nível ecológico, não há peixes a morrer e não vão morrer peixes na barragem da Boavista".

"Crime ambiental seria se estivéssemos a usar [água] com a albufeira abaixo do nível ecológico, [mas] está a ser cumprido", afirmou, referindo que a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) sabe qual é o atual nível da água.

O nível ecológico da albufeira da Boavista "é na cota 302" e, atualmente, o nível da água "está na cota 304", precisou Nuno Rodrigues, referindo que "não se irá chegar" ao nível ecológico, porque a empresa vai monitorizando.

A empresa, a concessionária da exploração da água da albufeira para rega, tem um programa de monitorização e um plano de eficiência e uso da água "muito apertados" e "dá à APA cumprimento da lei e dos volumes que está a gastar", frisou o responsável.

"Temos tudo certo. Há um nível mínimo ecológico para garantir uma margem já muito grande de que as espécies que lá estão vivem e que está a ser controlado pela Herdade dos Toucinhos", disse o diretor-geral da empresa, que está em Almodôvar desde 2016, tem "82 hectares de vinha e 10 de plantas aromáticas", explora gado em regime extensivo e "emprega cerca de 30 pessoas".