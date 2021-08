Portugal deve receber afegãos “ainda este mês”, diz ministro

Portugal vai receber os primeiros refugiados afegãos ainda em agosto, avança o ministro da Defesa nesta quinta-feira.

“Apontaria para ainda este mês de agosto”, afirmou em resposta aos jornalistas, à margem de um evento em Almada.

João Gomes Cravinho garante que “o Governo está muito empenhado e coordenado nas suas diferentes áreas de atividade e de intervenção para poder receber aqueles que forem definidos durante os próximos dias”.

“Há um trabalho intenso, coordenado neste momento pela senhora ministra de Estado e da Presidência, e ainda não estão plenamente definidas todas as modalidades”, acrescenta.

A prioridade é retirar rapidamente do Afeganistão os estrangeiros e os afegãos que colaboraram com as organizações internacionais.

São “todos os estrangeiros que lá estão e que querem sair, todos os afegãos que trabalharam ao longo dos anos com as forças estrangeiras, da NATO, com a delegação da União Europeia, com a representação das Nações Unidas e são bastantes milhares de afegão”, diz.

Gomes Cravinho esteve nesta quinta-feira em Almada para acompanhar a largada da fragata Corte-Real da Base Naval rumo ao Mar Báltico, onde vai integrar a Força Naval Permanente n.º 1 da NATO (Standing NATO Maritime Group One) nos próximos quatro meses.