Médica do Hospital de Loures agredida por utente

Uma médica do serviço de urgência do Hospital Beatriz Ângelo (HBA), em Loures, foi agredida esta quinta-feira por um utente, que lhe partiu os óculos e a deixou com hematomas, disse à agência Lusa fonte hospitalar.

Segundo a mesma fonte, a médica "encontra-se bem", mas ficou "bastante assustada com a agressão".

"Um senhor partiu-lhe os óculos e deixou-a com hematomas", referiu, não sabendo especificar quais os motivos que originaram a agressão.

Contactada pela Lusa, fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis) adiantou que a polícia se deslocou ao HBA e identificou o homem suspeito de ter agredido a médica.

"Foi feita a identificação e agora o processo segue os trâmites normais", apontou.

O Hospital Beatriz Ângelo, localizado no concelho de Loures, distrito de Lisboa, abriu em janeiro de 2012 para servir 272 mil habitantes dos concelhos de Loures, Odivelas, Mafra e Sobral de Monte Agraço.