Novo período de autoagendamento para jovens dos 12 aos 17 anos

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Lacerda Sales, disse esta segunda-feira terem sido vacinados, no passado fim de semana, 80% dos jovens de 16 e 17 anos, o que considerou uma “lição de maturidade” daqueles jovens.

“Foi um fim de semana, na nossa perspetiva, com êxito muito bom, extraordinário", declarou Lacerda Sales.

"Na vacinação dos 16 e 17 anos, vacinámos 80% desta faixa e, obviamente, iremos continuar a vacinar todos aqueles que faltam”, disse o governante em Lousada, no distrito do Porto, à margem da inauguração das novas instalações da extensão de saúde de Lustosa.

Portugal regista esta segunda-feira mais 11 mortes e 1.135 novos casos de Covid-19, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O número de internados nos hospitais aumentou para 768, no conjunto de enfermarias e cuidados intensivos. São mais 24 doentes no espaço de um dia.

Portugal passou esta semana de sexto para quinto país da União Europeia com mais novos casos de infeção por SARS-CoV-2, com uma média diária de 229 por milhão de habitantes nos últimos sete dias, segundo o site Our World in Data.