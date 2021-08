​Centro de vacinação vandalizado na Azambuja

Veja também:

Um centro de vacinação para a Covid-19 foi vandalizado na última noite no concelho da Azambuja, no distrito de Lisboa.



Os toldos colocados no exterior do Pavilhão Municipal de Azambuja foram cortados. O chão e as escadas foram pintados de vermelho, revelou esta segunda-feira a autarquia.

A Câmara da Azambuja, em comunicado, “lamenta e repudia os atos de vandalismo no Centro de Vacinação do Concelho”.

“As imagens falam por si, mostrando o resultado de uma ação deliberada de pura e simples destruição das estruturas colocadas no exterior do centro de vacinação e, ainda, a pintura do chão e escadas com tinta vermelha”, lamenta o município.