Covid-19. Tudo o que precisa de saber sobre o autoagendamento da vacina para os jovens 12-15

Os que tenham 14 e 15 anos podem agendar para o fim-de-semana de 21 e 22 deste mês, onde podem escolher sábado ou domingo, e os adolescentes de 12 e 13 anos serão vacinados no fim-de-semana seguinte, ou seja, 28 e 29 de agosto. Isto para as primeiras doses.

E a segunda dose?

Para a segunda dose não há autoagendamento. as segundas doses são agendadas pelo sistema e são sempre no local da primeira dose. Mas já estão definidas as datas.

Quem receber a primeira dose no fim-de-semana de 21 e 22 de agosto recebe a segunda dose no fim-de-semana de 11 e 12 de setembro. Os adolescentes que sejam vacinados a 28 e 29 de agosto recebem a segunda dose no fim-de-semana de 18 e 19 de setembro.

Mas são os utentes que escolhem o local de vacinação?

Sim. As duas doses são sempre no mesmo local.

Por exemplo, quem esteja de férias e pense vacinar agora os filhos na zona onde se encontra, tem de ter presente que na altura da segunda dose terá de lá voltar.